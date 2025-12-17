"Алроса" ожидает разворота ситуации на глобальном рынке алмазов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Алроса" допускает в следующем году разворот ситуации на глобальном рынке алмазов и восстановление цен на них, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов компании Сергей Тахиев.
"Я думаю, что следующий год развернет ситуацию, и цены на алмазы начнут восстанавливаться. Как я сказал, конечный спрос со стороны покупателей очень уверенный. Сейчас продажи ювелирных изделий с бриллиантами такие, каких не было даже до ковида", - сказал он.
Ранее в декабре в "Алросе" рассказали РИА Новости, что в последние месяцы рынок испытывает давление из-за введения США 50-процентных пошлин в отношении товаров из Индии, которая является крупнейшим мировым производителем бриллиантов, но цены на алмазно-бриллиантовую продукцию в мире в текущем году менее волатильны, чем в 2023-2024 годах. В частности, в категории от 3 карат и выше они более устойчивы.
В мае "Алроса" сохранила прогноз по восстановлению алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года. Тогда Тахиев отметил, что с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается в связи с истощением месторождений и отсутствием открытия новых.