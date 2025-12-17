В "Алросе" рассказали, какие страны могут стать новым алмазным хабом

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Шанс стать новым мировым центром алмазной торговли вместо Бельгии есть у стран, которые руководствуются не политикой, а экономическими законами, такое мнение высказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев.

При этом участники алмазного рынка неоднократно жаловались на длительные и дорогостоящие задержки, а также на негативное влияние новых ограничительных мер на торговые операции и призывали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене".