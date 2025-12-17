В "Алросе" рассказали, какие страны могут стать новым алмазным хабом

Рейтинг@Mail.ru
12:05 17.12.2025 (обновлено: 12:06 17.12.2025)
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Шанс стать новым мировым центром алмазной торговли вместо Бельгии есть у стран, которые руководствуются не политикой, а экономическими законами, такое мнение высказал в интервью РИА Новости начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев.
"Все шансы стать новым хабом в теории есть у стран, которые открыты и руководствуются в своих решениях не политической конъюнктурой, а экономическими законами, спросом и предложением. Там, где достаточно легко и просто вести бизнес, может сформироваться новый центр мировой торговли алмазами", - ответил он на вопрос, какая страна может стать новой глобальной торговой площадкой алмазов вместо Бельгии на фоне санкций против российских камней.
Алмаз в цехе лазерной обработки ООО Бриллианты Алроса в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В "Алросе" рассказали, когда в мире закончатся алмазы
16 декабря, 23:19
Бельгия перестала быть мировым алмазным центром из-за ограничений стран Евросоюза против российских камней, заявлял весной генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
ЕС в сотрудничестве со странами "Большой семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Западные страны с 1 марта того же года начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
При этом участники алмазного рынка неоднократно жаловались на длительные и дорогостоящие задержки, а также на негативное влияние новых ограничительных мер на торговые операции и призывали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене".
"Алроса" – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 декабря.
Алмазы - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Алроса" ожидает разворота ситуации на глобальном рынке алмазов
Вчера, 10:08
 
ЭкономикаБельгияАрхангельская областьПавел МаринычевАлросаЕвросоюз
 
 
