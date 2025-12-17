Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР выступил против изъятия российских активов в ЕС - РИА Новости, 17.12.2025
10:19 17.12.2025 (обновлено: 10:23 17.12.2025)
МИД КНР выступил против изъятия российских активов в ЕС
Китай выступает против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 17.12.2025
МИД КНР выступил против изъятия российских активов в ЕС

МИД КНР выступил против изъятия замороженных активов России в ЕС

Флаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай выступает против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с замороженными в ЕС российскими активами.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Ситуация с российскими активами может подорвать репутацию ЕС, пишут СМИ
Вчера, 10:16
Го Цзякунь добавил, что все стороны должны создавать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения украинского кризиса, а не наоборот.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Сийярто предрек крах экономики Европы при конфискации российских активов
16 декабря, 16:19
 
В мире Китай Россия Евросоюз Украина Еврокомиссия Euroclear Санкции в отношении России
 
 
