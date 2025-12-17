МИД КНР выступил против изъятия российских активов в ЕС

ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай выступает против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Го Цзякунь добавил, что все стороны должны создавать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического решения украинского кризиса, а не наоборот.