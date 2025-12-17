В Белом доме отвергли обвинения в давлении на ЕС из-за российских активов

"Вбрасывание идей от анонимных источников, которые не присутствовали на этих обсуждениях, не должны восприниматься серьезно. Единственная цель США - это добиться мира в этом конфликте. Как украинцы, так и россияне ясно высказали свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная работа заключается в том, чтобы содействовать обсуждениям, которые могут в конце концов привести к сделке", - сказала Келли, слова которой приводит Politico.