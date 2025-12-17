В Белом доме отвергли обвинения в давлении на ЕС из-за российских активов

Рейтинг@Mail.ru
10:11 17.12.2025
США отвергают обвинения в якобы оказании давления на Европу с целью добиться отказа от плана ЕС по использованию замороженных российских активов на нужды Киева, РИА Новости, 17.12.2025
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США отвергают обвинения в якобы оказании давления на Европу с целью добиться отказа от плана ЕС по использованию замороженных российских активов на нужды Киева, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Издание Politico в среду сообщило со ссылкой на источники, что представители администрации президента США Дональда Трампа якобы оказывают давление на страны Европы, в том числе наиболее им дружественные, для отказа от плана ЕС использовать активы РФ для кредита Киеву.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Сийярто предрек крах экономики Европы при конфискации российских активов
16 декабря, 16:19
"Вбрасывание идей от анонимных источников, которые не присутствовали на этих обсуждениях, не должны восприниматься серьезно. Единственная цель США - это добиться мира в этом конфликте. Как украинцы, так и россияне ясно высказали свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная работа заключается в том, чтобы содействовать обсуждениям, которые могут в конце концов привести к сделке", - сказала Келли, слова которой приводит Politico.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
16 декабря, 11:01
 
