СМИ: США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов России
07:42 17.12.2025 (обновлено: 08:29 17.12.2025)
СМИ: США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов России
Белый дом пытается вынудить Европу отказаться от использования российских активов для кредита Украине, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
СМИ: США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов России

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Белый дом пытается вынудить Европу отказаться от использования российских активов для кредита Украине, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — с целью добиться отказа от плана использовать российские активы <...> для финансирования Украины", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
00:17

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Сийярто предрек крах экономики Европы при конфискации российских активов
Вчера, 16:19

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
Вчера, 08:00
 
