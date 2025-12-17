СМИ: США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости . Белый дом пытается вынудить Европу отказаться от использования российских активов для кредита Украине, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — с целью добиться отказа от плана использовать российские активы <...> для финансирования Украины", — говорится в публикации.