Использование активов России откроет ящик Пандоры, заявил евродепутат - РИА Новости, 17.12.2025
02:49 17.12.2025
Использование активов России откроет ящик Пандоры, заявил евродепутат
Использование активов России откроет ящик Пандоры, заявил евродепутат
2025-12-17T02:49:00+03:00
2025-12-17T02:49:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
санкции в отношении россии
россия
украина
бельгия
в мире, россия, украина, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Использование активов России откроет ящик Пандоры, заявил евродепутат

Евродепутат Кеннес: использование активов РФ к неизвестным последствиям

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Реализация идеи Еврокомиссии по использованию замороженных активов России в качестве основы кредита Украине откроет ящик Пандоры с неизвестными последствиями, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Я могу лишь надеяться, что (Европарламент – ред.) не поддержит (предложение ЕК по активам РФ – ред.), поскольку опасаюсь, что это откроет ящик Пандоры с неизвестными последствиями, включая юридические риски и возможные финансовые издержки для стран ЕС. А это точно не то, что нужно сегодня миру и европейским гражданам. Это приведет лишь к еще большей неопределенности и нестабильности", - сказал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
00:17
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
Вчера, 03:16
 
В миреРоссияУкраинаБельгияЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
