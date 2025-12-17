Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список компаний с негативным прогнозом из-за планов по передаче кредита из российских активов Киеву, что может привести к понижению рейтинга Euroclear.
"Fitch Ratings присвоило долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (IDR) Euroclear Bank и Euroclear Holding уровень 'AA' и внесло их в список компаний с негативным прогнозом (RWN)... Предупреждение RWN отражает мнение Fitch о потенциальном увеличении рисков ликвидности и юридических рисков для Euroclear Bank и Euroclear Holding в связи с планами Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ для репарационного кредита Украине", - говорится в заявлении Fitch.
По мнению Fitch, существует все еще низкая, но возросшая вероятность того, что недостаточная правовая защита и обеспечение ликвидности могут привести к дисбалансу сроков погашения на балансе Euroclear, если обязательства ЦБ РФ станут подлежащими выплате. Кроме того, риск судебных разбирательств может существенно возрасти, если он не будет в достаточной мере компенсирован правовой защитой, предусмотренной в структуре репарационного займа.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.