Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву - РИА Новости, 17.12.2025
04:30 17.12.2025
Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву
Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву - РИА Новости, 17.12.2025
Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список компаний с негативным прогнозом из-за планов по передаче кредита из... РИА Новости, 17.12.2025
экономика
россия
киев
украина
euroclear
евросоюз
fitch ratings
санкции в отношении россии
россия
киев
украина
экономика, россия, киев, украина, euroclear, евросоюз, fitch ratings, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Киев, Украина, Euroclear, Евросоюз, Fitch Ratings, Санкции в отношении России
Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву

Fitch внесло Euroclear в список компаний с негативным прогнозом из-за активов РФ

© AP Photo / Sylvain PlazyЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Sylvain Plazy
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список компаний с негативным прогнозом из-за планов по передаче кредита из российских активов Киеву, что может привести к понижению рейтинга Euroclear.
"Fitch Ratings присвоило долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (IDR) Euroclear Bank и Euroclear Holding уровень 'AA' и внесло их в список компаний с негативным прогнозом (RWN)... Предупреждение RWN отражает мнение Fitch о потенциальном увеличении рисков ликвидности и юридических рисков для Euroclear Bank и Euroclear Holding в связи с планами Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ для репарационного кредита Украине", - говорится в заявлении Fitch.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
00:17
По мнению Fitch, существует все еще низкая, но возросшая вероятность того, что недостаточная правовая защита и обеспечение ликвидности могут привести к дисбалансу сроков погашения на балансе Euroclear, если обязательства ЦБ РФ станут подлежащими выплате. Кроме того, риск судебных разбирательств может существенно возрасти, если он не будет в достаточной мере компенсирован правовой защитой, предусмотренной в структуре репарационного займа.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
Вчера, 03:16
 
ЭкономикаРоссияКиевУкраинаEuroclearЕвросоюзFitch RatingsСанкции в отношении России
 
 
