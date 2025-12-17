Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список компаний с негативным прогнозом из-за планов по передаче кредита из российских активов Киеву, что может привести к понижению рейтинга Euroclear.