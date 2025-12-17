Рейтинг@Mail.ru
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/aktiv-2062749110.html
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони - РИА Новости, 17.12.2025
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС придется решать вопрос замороженных активов РФ в других странах блока, если будет принято решение в пользу... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:53:00+03:00
2025-12-17T18:53:00+03:00
в мире
россия
украина
италия
джорджа мелони
евросоюз
euroclear
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20251217/merts-2062510179.html
https://ria.ru/20251217/ssha-2062735108.html
россия
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, италия, джорджа мелони, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Италия, Джорджа Мелони, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони

Мелони: ЕС займется активами РФ в других странах, если деньги в Euroclear изымут

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС придется решать вопрос замороженных активов РФ в других странах блока, если будет принято решение в пользу использования активов, удерживаемых в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear для поддержки Украины.
Раннее агентство Рейтер передавало, что Мелони заявила о необходимости "прочной правовой основы" для решения ЕС по замороженным российским активам. Агентство добавляет, что премьер также заявила о необходимой ясности по поводу рисков, связанных с использованием активов РФ, в том числе из-за возможных ответных мер.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
Вчера, 00:17
"Мы полагаем, что, если будет принято решение (об использовании замороженных активов РФ - ред.), было бы недальновидно сосредотачивать внимание на одной структуре, которая удерживает замороженные российские суверенные активы, в частности Euroclear, когда в финансовых системах других стран-партнеров также есть замороженные активы", - отметила Мелони, ее слова приводит газета Politico.
По ее мнению, решение об использовании активов должны принимать европейские лидеры.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Однако предложение всё равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
США дали понять Европе, что хотят использовать российские активы, пишет WP
Вчера, 18:03
 
В миреРоссияУкраинаИталияДжорджа МелониЕвросоюзEuroclearЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала