ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС придется решать вопрос замороженных активов РФ в других странах блока, если будет принято решение в пользу использования активов, удерживаемых в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear для поддержки Украины.
Раннее агентство Рейтер передавало, что Мелони заявила о необходимости "прочной правовой основы" для решения ЕС по замороженным российским активам. Агентство добавляет, что премьер также заявила о необходимой ясности по поводу рисков, связанных с использованием активов РФ, в том числе из-за возможных ответных мер.
"Мы полагаем, что, если будет принято решение (об использовании замороженных активов РФ - ред.), было бы недальновидно сосредотачивать внимание на одной структуре, которая удерживает замороженные российские суверенные активы, в частности Euroclear, когда в финансовых системах других стран-партнеров также есть замороженные активы", - отметила Мелони, ее слова приводит газета Politico.
По ее мнению, решение об использовании активов должны принимать европейские лидеры.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Однако предложение всё равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.