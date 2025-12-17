Рейтинг@Mail.ru
Агент украинских спецслужб рассказал, как проходил в Киеве инструктаж
12:32 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/agent-2062595088.html
Агент украинских спецслужб рассказал, как проходил в Киеве инструктаж
Агент украинских спецслужб Егор Чистяков рассказал, что проходил в Киеве инструктаж, как уходить от преследования. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Агент украинских спецслужб Егор Чистяков рассказал, что проходил в Киеве инструктаж, как уходить от преследования.
Ранее силовики сообщали, что гражданин России и Украины Егор Чистяков, передававший СБУ разведывательную информацию о военных объектах и военнослужащих, осужден в Москве на девять лет за государственную измену.
"Поехали в центре Киева, в здании провели два часа. Там детектор лжи. Там какой-то наёмный человек старше меня, он в течение двух часов объяснял, как уходить (от преследования - ред.), выявлять, что за тобой следят", - сказал осужденный.
Опубликованы кадры с признаниями задержанных украинских диверсантов
