Адвокат Лурье рассказала, что впервые расплакалась после решения ВС
20:22 17.12.2025 (обновлено: 20:52 17.12.2025)
Адвокат Лурье рассказала, что впервые расплакалась после решения ВС
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале заявила, что после решения Верховного суда по спору о квартире певицы... РИА Новости, 17.12.2025
Адвокат Лурье рассказала, что впервые расплакалась после решения ВС

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале заявила, что после решения Верховного суда по спору о квартире певицы Ларисы Долиной расплакалась впервые за 35 лет работы.
Во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.
"За 35 лет работы заплакала в первый раз", - сказала Свириденко.
Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
16 декабря, 16:03
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
