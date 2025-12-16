https://ria.ru/20251216/zhkkh-2062341252.html
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год - РИА Новости, 16.12.2025
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год
Россияне, уезжающие из дома больше чем на пять дней, например, на новогодние каникулы, имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги
общество
александр якубовский
госдума рф
россия
жкх
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россияне, уезжающие из дома больше чем на пять дней, например, на новогодние каникулы, имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Перерасчет платы за коммунальные услуги возможен, если жители фактически отсутствуют в квартире не менее пяти полных дней подряд, что особенно актуально в период новогодних праздников, когда граждане уезжают на отдых в другие города или за границу. Такой порядок закреплен в правилах предоставления коммунальных услуг", — сказал он.
Речь идет об услугах, которые рассчитываются по нормативу, без приборов учета: холодная и горячая вода, водоотведение и газ. По отоплению перерасчет не проводится, уточнил депутат.
Чтобы получить перерасчет, нужно заранее сообщить управляющей компании или ресурсоснабжающей организации о планируемом отъезде. Если это не удалось, можно представить подтверждающие документы уже после возвращения. Это могут быть билеты, отметки о проживании в гостинице или командировочные удостоверения.
Такие же правила действуют и для жильцов коммуналок, добавил Якубовский
. Получить перерасчет может каждый проживающий, но только если подтвердит факт своего отсутствия.
Парламентарий отметил, что управляющая компания обязана сделать перерасчет в течение пяти рабочих дней. Если заявитель получил отказ, он может обратиться с жалобой в госжилинспекцию или суд.