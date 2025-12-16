В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россияне, уезжающие из дома больше чем на пять дней, например, на новогодние каникулы, имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Перерасчет платы за коммунальные услуги возможен, если жители фактически отсутствуют в квартире не менее пяти полных дней подряд, что особенно актуально в период новогодних праздников, когда граждане уезжают на отдых в другие города или за границу. Такой порядок закреплен в правилах предоставления коммунальных услуг", — сказал он.

Речь идет об услугах, которые рассчитываются по нормативу, без приборов учета: холодная и горячая вода, водоотведение и газ. По отоплению перерасчет не проводится, уточнил депутат.

Чтобы получить перерасчет, нужно заранее сообщить управляющей компании или ресурсоснабжающей организации о планируемом отъезде. Если это не удалось, можно представить подтверждающие документы уже после возвращения. Это могут быть билеты, отметки о проживании в гостинице или командировочные удостоверения.

Такие же правила действуют и для жильцов коммуналок, добавил Якубовский . Получить перерасчет может каждый проживающий, но только если подтвердит факт своего отсутствия.