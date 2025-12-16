Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 16.12.2025 (обновлено: 12:59 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/zhkkh-2062341252.html
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год - РИА Новости, 16.12.2025
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год
Россияне, уезжающие из дома больше чем на пять дней, например, на новогодние каникулы, имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, заявил... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:15:00+03:00
2025-12-16T12:59:00+03:00
общество
александр якубовский
госдума рф
россия
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991451362_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5c2154870d8624f2a5ebe466fc8af2de.jpg
https://ria.ru/20251216/sovfed-2062281238.html
https://ria.ru/20251209/putin-2060938651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991451362_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_eb64037a1c5c0374eb534a2c8031e56e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр якубовский, госдума рф, россия, жкх
Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ, Россия, ЖКХ
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год

В Госдуме рассказали о возможности получить пересчет платы за ЖКУ в Новый год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россияне, уезжающие из дома больше чем на пять дней, например, на новогодние каникулы, имеют право на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Перерасчет платы за коммунальные услуги возможен, если жители фактически отсутствуют в квартире не менее пяти полных дней подряд, что особенно актуально в период новогодних праздников, когда граждане уезжают на отдых в другие города или за границу. Такой порядок закреплен в правилах предоставления коммунальных услуг", — сказал он.
Женщина получает информацию об онлайн услугах в филиале Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Совфед предложил снизить нагрузку на граждан при погашении долгов за ЖКУ
07:14
Речь идет об услугах, которые рассчитываются по нормативу, без приборов учета: холодная и горячая вода, водоотведение и газ. По отоплению перерасчет не проводится, уточнил депутат.
Чтобы получить перерасчет, нужно заранее сообщить управляющей компании или ресурсоснабжающей организации о планируемом отъезде. Если это не удалось, можно представить подтверждающие документы уже после возвращения. Это могут быть билеты, отметки о проживании в гостинице или командировочные удостоверения.
Такие же правила действуют и для жильцов коммуналок, добавил Якубовский. Получить перерасчет может каждый проживающий, но только если подтвердит факт своего отсутствия.
Парламентарий отметил, что управляющая компания обязана сделать перерасчет в течение пяти рабочих дней. Если заявитель получил отказ, он может обратиться с жалобой в госжилинспекцию или суд.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Рост тарифов ЖКХ не должен принимать стихийного характера, заявил Путин
9 декабря, 19:00
 
ОбществоАлександр ЯкубовскийГосдума РФРоссияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала