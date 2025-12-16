Рейтинг@Mail.ru
10:57 16.12.2025
Три человека погибли при пожаре в квартире в Вологодской области
2025-12-16T10:57:00+03:00
происшествия
кичменгский городок
россия
вологодская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© ГУ МЧС России по Вологодской областиПожар в селе Кичменгский Городок Вологодской области. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Вологодской области
Пожар в селе Кичменгский Городок Вологодской области. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире в селе Кичменгский Городок Вологодской области, возбуждено уголовно дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в квартире дома на улице Заречной в селе Кичменгский Городок.
"Не смогли эвакуироваться женщина и двое несовершеннолетних детей", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время следователи осматривают место пожара и тела погибших. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).
Как сообщает региональное управление МЧС, до прибытия пожарных из дома эвакуировались двое жильцов одной квартиры, из соседней смогли выбраться мужчина с трёхлетним сыном. Его 28-летняя сожительница и ещё двое детей (10-летняя девочка и 9-летний мальчик), предположительно, могли остаться в доме.
