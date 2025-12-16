https://ria.ru/20251216/zhenschina-2062312581.html
Три человека погибли при пожаре в квартире в Вологодской области
Три человека погибли при пожаре в квартире в Вологодской области - РИА Новости, 16.12.2025
Три человека погибли при пожаре в квартире в Вологодской области
Женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире в селе Кичменгский Городок Вологодской области, возбуждено уголовно дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 16.12.2025
