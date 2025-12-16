Президент Польши набросился на Зеленского

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Польский президент Кароль Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Варшавы как должное.
"У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали", — сказал он.
Навроцкий также добавил, что между Польшей и Украиной потерян "элемент партнерства".
Ранее Зеленский пригласил Кароля Навроцкого посетить Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу глав государств в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
