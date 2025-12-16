"Во время встречи с Путиным". СМИ узнали о переживаниях Зеленского

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп не желает согласовывать мирный план по Украине с европейцами, пишет сербская газета Politika.
"Что особенно беспокоит Зеленского, так это тот факт, что в требовании Вашингтона ничего не говорится о согласовании с требованиями европейцев <…>. Иными словами, американский лидер продолжает идти по пути, который проложил еще во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, стремление западных лидеров "замедлить крах Украины" похоже на попытку "ухватиться за последнюю соломинку".
В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
