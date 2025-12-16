"Во время встречи с Путиным". СМИ узнали о переживаниях Зеленского

По словам автора статьи, стремление западных лидеров "замедлить крах Украины" похоже на попытку "ухватиться за последнюю соломинку".

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя президента Соединенных Штатов Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.