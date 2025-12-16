Зеленский сделал громкое заявление о России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина не продержится без изъятых российских активов, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает Sky News.
«
"Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки", — признал он.
По словам Зеленского, Украина не может сама справиться со своими финансовыми потребностями.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
