Зеленский сделал громкое заявление о России - 16.12.2025
17:05 16.12.2025 (обновлено: 18:51 16.12.2025)
Зеленский сделал громкое заявление о России
Украина не продержится без изъятых российских активов, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает Sky News. РИА Новости, 16.12.2025
украина, бельгия, россия, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Бельгия, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Зеленский: Украина не сможет оставаться на плаву без российских активов

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украина не продержится без изъятых российских активов, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает Sky News.
«
"Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки", — признал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Нас вынудят". В Киеве сделали заявление о капитуляции
Вчера, 13:18
По словам Зеленского, Украина не может сама справиться со своими финансовыми потребностями.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: США выдвинули Украине жесткий ультиматум
Вчера, 09:38
 
