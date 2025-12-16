Рейтинг@Mail.ru
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
07:00 16.12.2025 (обновлено: 16:52 16.12.2025)
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского - РИА Новости, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
Владимир Зеленский, задекларировав отказ Украины от стремления вступить в НАТО, не согласился на компромисс, а всего лишь признал реальность, утверждается в... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
украина
нато
евросоюз
фридрих мерц
дональд трамп
сша
россия
украина
сша
россия
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского

Unherd: отказавшись от членства в НАТО, Зеленский признал политические реалии

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, задекларировав отказ Украины от стремления вступить в НАТО, не согласился на компромисс, а всего лишь признал реальность, утверждается в публикации британского издания Unherd.
"Владимир Зеленский в выходные предложил отказаться от надежд на членство в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и других партнеров. <…> Однако предложение Зеленского — это не столько компромисс, сколько признание геополитической реальности", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
НАТО одержала новую победу. На этот раз — над собой
Вчера, 08:00
При этом автор отмечает, что двери в НАТО, несмотря на все торжественные заявления и обещания Запада, на самом деле никогда не были широко открыты для Украины.
"Существуют технические трудности, связанные с альянсом. <…> Есть и возражения России, которые стоит учитывать", — поясняется в статье.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с пятой статьей устава НАТО. Как сообщил порталу Axios на условиях анонимности американский чиновник, президент США Дональд Трамп полагает, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Киеву со стороны Запада, аналогичные пятой статье.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.
В феврале 2019 года в Конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Канцлер Германии проговорился о будущем Украины
Вчера, 08:00
 
