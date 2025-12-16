"Ни цента": во Франции потребовали отказать Зеленскому

«

"Как сейчас нам финансировать войну на Украине? Правительство Франции и главы других европейских стран считают, что война должна продолжаться. Как говорит президент Макрон, мы должны продолжать военные действия. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги? Во Франции, видите ли, нет ни цента лишнего", — рассказал он.