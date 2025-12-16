МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон забывает о Франции с многомиллиардным дефицитом бюджета, заботясь о Владимире Зеленском, заявил бывший государственный секретарь президента Пятой Республики Пьер Лелуш, его слова приводит издание Le Figaro.
«
"Как сейчас нам финансировать войну на Украине? Правительство Франции и главы других европейских стран считают, что война должна продолжаться. Как говорит президент Макрон, мы должны продолжать военные действия. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги? Во Франции, видите ли, нет ни цента лишнего", — рассказал он.
«
"Но у нас есть президент, который хвастается собой в Лондоне, показывает Зеленскому лайки и заявляет, что Франция о нем позаботится. А на фоне стоит наше правительство, которое через несколько недель представит бюджет социального обеспечения с дефицитом в 20-30 миллиардов евро!" — возмутился Лелуш.
В прошлый понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В тот же день агентство УНИАН передавало, что глава киевского режима вновь отказался идти на уступки по территориям.
