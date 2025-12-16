Рейтинг@Mail.ru
"Ни цента": во Франции потребовали отказать Зеленскому
06:57 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280191.html
"Ни цента": во Франции потребовали отказать Зеленскому
"Ни цента": во Франции потребовали отказать Зеленскому
"Ни цента": во Франции потребовали отказать Зеленскому
Президент Франции Эммануэль Макрон забывает о Франции с многомиллиардным дефицитом бюджета, заботясь о Владимире Зеленском, заявил бывший государственный... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T06:57:00+03:00
2025-12-16T06:57:00+03:00
в мире
франция
владимир зеленский
кир стармер
эммануэль макрон
украина
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:78:3070:1805_1920x0_80_0_0_9feb40227a8d0b92d843febecf42d744.jpg
https://ria.ru/20251214/zayavlenie-2062009714.html
https://ria.ru/20251130/pen-2058744759.html
франция
украина
лондон
в мире, франция, владимир зеленский, кир стармер, эммануэль макрон, украина, лондон
"Ни цента": во Франции потребовали отказать Зеленскому

Политик Лелуш: Макрон заботится о Зеленском, оставляя Францию без денег

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон забывает о Франции с многомиллиардным дефицитом бюджета, заботясь о Владимире Зеленском, заявил бывший государственный секретарь президента Пятой Республики Пьер Лелуш, его слова приводит издание Le Figaro.
«
"Как сейчас нам финансировать войну на Украине? Правительство Франции и главы других европейских стран считают, что война должна продолжаться. Как говорит президент Макрон, мы должны продолжать военные действия. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги? Во Франции, видите ли, нет ни цента лишнего", — рассказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Дерзкое заявление Макрона о России вызвало возмущение на Западе
14 декабря, 23:05
По мнению государственного деятеля, происходящие на этом фоне личные отношения между Зеленским и Макроном наносят колоссальный ущерб репутации главы Пятой республики. Как считает политик, глава Франции просто забыл о проблемах своей страны, направляя все средства главе киевского режима.
«
"Но у нас есть президент, который хвастается собой в Лондоне, показывает Зеленскому лайки и заявляет, что Франция о нем позаботится. А на фоне стоит наше правительство, которое через несколько недель представит бюджет социального обеспечения с дефицитом в 20-30 миллиардов евро!" — возмутился Лелуш.
В прошлый понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В тот же день агентство УНИАН передавало, что глава киевского режима вновь отказался идти на уступки по территориям.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Во Франции объяснили, зачем Макрон хочет встретиться с Зеленским
30 ноября, 15:25
 
В миреФранцияВладимир ЗеленскийКир СтармерЭммануэль МакронУкраинаЛондон
 
 
