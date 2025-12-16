Рейтинг@Mail.ru
На Западе признали раскол Украины из-за Зеленского - РИА Новости, 16.12.2025
01:19 16.12.2025 (обновлено: 03:28 16.12.2025)
На Западе признали раскол Украины из-за Зеленского
в мире, украина, россия, владимир зеленский, европа
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Европа
На Западе признали раскол Украины из-за Зеленского

El Pais: Украина оказалась расколота из-за разочарования в Зеленском

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Обещанный Владимиром Зеленским в сериале "Слуга народа" образ президентства оказался далек от действительности, а Украина буквально раскалывается из-за разочарования общества в главе киевского режима, пишет испанское издание El Pais.
«
"Прошло десять лет фиктивного президентства Зеленского. Тогда состоялась премьера сериала "Слуга народа", которая позволила ему выиграть президентские выборы. <…> Десять лет назад его лагерь продвигал двойные стандарты: что союз с Россией возможен, и что будущее Украины — в Европе. Неопределенность была их главным политическим оружием", — указывается в материале.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах
Вчера, 19:21
Сегодня эта неопределенность, по мнению авторов статьи, вылилась в тотальное разочарование украинского общества в выбранном курсе.
В подтверждение испанское СМИ приводит слова женщины, под влиянием сериала отдавшей в 2019 году голос за Зеленского.
«
"Я сожалею об этом: ничего не изменилось и, вдобавок ко всему, у нас война", — призналась украинка.
Женщина пожаловалась на экономические трудности, которые переживает с семьей, и заявила, что не сочувствует положению Зеленского.
«
"Он сам этого хотел; он хотел стать президентом", — цитирует ее издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Ему на руку": на Западе раскрыли дерзкий замысел Зеленского
Вчера, 00:37
Автор статьи также напоминает о финале сериала "Слуга народа", который спустя годы оказался, по сути, предсказанием того краха Украины, к которому ее привел Зеленский и его комедийный продукт.
«
"По сюжету страна погружается в хаос, и Украина раскалывается на несколько государств. Однако это происходит не по вине России; ответственность за это несут сами украинцы", — резюмирует он.
"Слуга народа" – украинский сериал, выходивший в 2015-2019 годах, в котором Владимир Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой волей случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами. Последний сезон сериала в 2019 году фактически стал частью предвыборной кампании Зеленского.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
13 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЕвропа
 
 
