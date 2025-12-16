Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным

Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, на которой они обсудили ситуацию в регионе в сферах здравоохранения, туризма, а также в социальной политике.

"Казбек Валерьевич, я знаю, что у вас положительная динамика по некоторым вопросам, которые напрямую связаны со здравоохранением. Я бы хотел с этого начать нашу сегодняшнюю встречу", — сказал Путин

Коков представил президенту подробный доклад о социально-экономическом развитии республики, в частности рассказав о восьми новых амбулаториях и десяти объектах здравоохранения, открытых после капитального ремонта по программе модернизации первичного звена.

По его данным, медосмотрами охвачено почти 70 процентов взрослого населения региона — более 340 тысяч жителей, а удовлетворенность медицинской помощью составляет 64,5 процента.

"Неплохо. Я бы сказал, это в целом хорошая динамика, хороший результат", — подчеркнул Путин.

При этом ожидаемая продолжительность жизни в Кабардино-Балкарии составляет более 77 лет — выше, чем в среднем по России , а целевой показатель к 2030 году — 81,7 года.

Также Коков рассказал о положительной динамике ввода жилья в республике: в 2025 году он составил 411 тысяч квадратных метров, что на 102 процента больше по сравнению с показателями прошлого года.

"В этом году также динамика сохраняется", — отметил он.

Помимо этого, уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось сократить более чем в два раза с 2018 года.

"С 24,9 до 11,7 процента снизили. И ожидаем, что в 2025 году эта цифра будет чуть более десяти процентов", — сказал Коков.

Глава региона также указал на рост турпотока за девять месяцев этого года на пять процентов — всего регион посетило около 1,5 миллиона человек.

"Впереди зимний период, лыжи", — отметил Путин, на что Коков рассказал, что в предстоящий сезон только в Приэльбрусье ожидается порядка 470 тысяч туристов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Коков расскажет главе государства о делах в своем субъекте, отметив, что тот постоянно продолжает работу с главами регионов.