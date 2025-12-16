Рейтинг@Mail.ru
Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе - РИА Новости, 16.12.2025
14:25 16.12.2025 (обновлено: 17:53 16.12.2025)
Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе
Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе
Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, на которой они обсудили ситуацию в регионе в сферах здравоохранения,... РИА Новости, 16.12.2025
Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, на которой они обсудили ситуацию в регионе в сферах здравоохранения, туризма, а также в социальной политике.
"Казбек Валерьевич, я знаю, что у вас положительная динамика по некоторым вопросам, которые напрямую связаны со здравоохранением. Я бы хотел с этого начать нашу сегодняшнюю встречу", — сказал Путин.
Коков представил президенту подробный доклад о социально-экономическом развитии республики, в частности рассказав о восьми новых амбулаториях и десяти объектах здравоохранения, открытых после капитального ремонта по программе модернизации первичного звена.
По его данным, медосмотрами охвачено почти 70 процентов взрослого населения региона — более 340 тысяч жителей, а удовлетворенность медицинской помощью составляет 64,5 процента.
"Неплохо. Я бы сказал, это в целом хорошая динамика, хороший результат", — подчеркнул Путин.
При этом ожидаемая продолжительность жизни в Кабардино-Балкарии составляет более 77 лет — выше, чем в среднем по России, а целевой показатель к 2030 году — 81,7 года.
Также Коков рассказал о положительной динамике ввода жилья в республике: в 2025 году он составил 411 тысяч квадратных метров, что на 102 процента больше по сравнению с показателями прошлого года.
"В этом году также динамика сохраняется", — отметил он.
Помимо этого, уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось сократить более чем в два раза с 2018 года.
"С 24,9 до 11,7 процента снизили. И ожидаем, что в 2025 году эта цифра будет чуть более десяти процентов", — сказал Коков.
Глава региона также указал на рост турпотока за девять месяцев этого года на пять процентов — всего регион посетило около 1,5 миллиона человек.
"Впереди зимний период, лыжи", — отметил Путин, на что Коков рассказал, что в предстоящий сезон только в Приэльбрусье ожидается порядка 470 тысяч туристов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Коков расскажет главе государства о делах в своем субъекте, отметив, что тот постоянно продолжает работу с главами регионов.
Последний раз Путин и Коков встречались в августе прошлого года во время рабочей поездки президента в Кабардино-Балкарию. Тогда они обсудили успехи региона в сельском хозяйстве, рост инвестиций, повышение туристической привлекательности республики, а также социальные вопросы. Особое внимание было уделено вопросам демографии. Коков рассказывал, что Кабардино-Балкария занимает седьмое место по показателю динамики естественного прироста населения.
