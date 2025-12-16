Раскрыт способ отменить "старение"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Признаки, которые большинство людей привыкли списывать на естественное старение, могут оказаться сигналом, указывающим на нехватку в организме ключевых витаминов и минералов, пишет Daily Mail.
Как заявила доктор Эмили Лиминг, симптомы, которые чаще всего объясняются банальным старением, связаны с нехваткой витамина B12.
«
"Если вы, например, чувствуете постоянную усталость, с трудом соображаете и часто задыхаетесь, то это может быть связано с дефицитом витамина B12. <…> Этот важнейший витамин помогает мозгу вырабатывать химические вещества, передающие сообщения: недостаток витамина может привести к проблемам с памятью, которые даже могут быть ошибочно приняты за ранние стадии деменции",— сообщила врач.
По словам Лиминг, для решения этой проблемы достаточно включить в рацион такие продукты, как молоко, говядина, лосось и яйца. Особо медик в этом контексте отметила ценность растительного молока.
Среди прочих дефицитов витаминов она обозначает нехватку железа, когда у людей особо часто наблюдаются проблемы с быстрой утомляемостью, плохой концентрацией внимания и одышкой.
«
"В этом случае выполнение повседневных задач, таких как подъем по лестнице, концентрация внимания или даже поддержание тепла, может казаться более сложным. <…> Но даже если вы начнете употреблять больше продуктов, богатых железом, таких как красное мясо, бобы, тофу и цельнозерновые продукты, дефицит все равно потребует приема добавок", — продолжает она.
Как подчеркнула специалист, выявление описанных симптомов может оказаться хорошей новостью. Если правильно скорректировать рацион, что не представляет сложности, человек почувствует себя намного лучше уже через несколько недель.
