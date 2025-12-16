Заварин: Вологодский парламент активно разрабатывает федеральные инициативы

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законодатели Вологодской области активно участвуют в законотворческой работе на федеральном уровне, сообщил глава регионального парламента Роман Заварин, принявший участие в заседании Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства.

"Вологодский парламент активно разрабатывает федеральные инициативы. Ранее уже рассказывал о нашем законопроекте по совершенствованию системы бесплатной юридической помощи — тема по-прежнему остается актуальной и востребованной. В этот раз рассмотрели несколько законопроектов, в том числе поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в статью 358 части второй Налогового кодекса РФ. Законопроект предлагает исключить плавучие музеи из объектов обложения транспортным налогом", - написал Заварин на своей странице в соцсетях.

Он напомнил, что плавучие музеи не перевозят пассажиров и грузы, а сохраняют историческое и патриотическое наследие страны. Тем не менее, сегодня такие объекты облагаются транспортным налогом, что создает существенную финансовую нагрузку на них.