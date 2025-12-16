https://ria.ru/20251216/zavarin-2062413012.html
Заварин: Вологодский парламент активно разрабатывает федеральные инициативы
Заварин: Вологодский парламент активно разрабатывает федеральные инициативы
Заварин: Вологодский парламент активно разрабатывает федеральные инициативы
Законодатели Вологодской области активно участвуют в законотворческой работе на федеральном уровне, сообщил глава регионального парламента Роман Заварин
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Законодатели Вологодской области активно участвуют в законотворческой работе на федеральном уровне, сообщил глава регионального парламента Роман Заварин, принявший участие в заседании Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства.
"Вологодский парламент активно разрабатывает федеральные инициативы. Ранее уже рассказывал о нашем законопроекте по совершенствованию системы бесплатной юридической помощи — тема по-прежнему остается актуальной и востребованной. В этот раз рассмотрели несколько законопроектов, в том числе поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в статью 358 части второй Налогового кодекса РФ. Законопроект предлагает исключить плавучие музеи из объектов обложения транспортным налогом", - написал Заварин на своей странице в соцсетях.
Он напомнил, что плавучие музеи не перевозят пассажиров и грузы, а сохраняют историческое и патриотическое наследие страны. Тем не менее, сегодня такие объекты облагаются транспортным налогом, что создает существенную финансовую нагрузку на них.
"Также обсудили инициативу Московской городской Думы в части регулирования деятельности досуговых заведений, предоставляющих контакт с животными. С коллегами проведем мониторинг и сбор предложений от всех регионов. Отмечу, вопрос о необходимости запрета либо усиление мер ответственности за ненадлежащее содержание животных в контактных зоопарках обсуждается уже давно. Поэтому ведем планомерную работу, чтобы принять правильное решение", - добавил Заварин.