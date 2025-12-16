Заварин: Вологодчина выстраивает непрерывную образовательную траекторию

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Вологодской области активно внедряется модель "школа — колледж — вуз — предприятие", обеспечивающая системную поддержку ребенка и раннюю профессиональную ориентацию, сообщил председатель Законодательного собрания региона Роман Заварин.

Вопросы модернизации сферы образования обсудили на заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации.

Встреча прошла под руководством заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина. Основное внимание было уделено вопросам интеграции новых субъектов России в правовую, социальную и транспортную системы страны, а также сбережению здоровья детей в общеобразовательных организациях.

По словам законодателей, эффективное развитие школы невозможно без выстроенной работы смежных сфер — необходимо синхронно совершенствовать медицинское сопровождение, систему школьного питания, меры по профилактике травматизма и качественную психологическую помощь.

Как отметил Заварин, Вологодская область уже движется в этом направлении:

"Вологодчина выстраивает непрерывную образовательную траекторию, внедряя модель "школа — колледж — вуз — предприятие". Эта модель обеспечивает системную поддержку ребенка и раннюю профессиональную ориентацию. Такая связка позволяет выстраивать непрерывную образовательную траекторию и формировать востребованные на региональном рынке труда компетенции", — приводит пресс-служба Заксобрания области слова Заварина.

В рамках национального проекта "Молодежь и дети" в 2025 году в области проводится капитальный ремонт 25 школ на сумму 2,3 миллиарда рублей, а также оснащение 125 школ современным оборудованием для преподавания предметов "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (Технология)". Особое внимание уделяется кадровой поддержке школ — выплаты за классное руководство получают почти 6,9 тысячи педагогов, реализуется и программа "Земский учитель", в рамках которой в сельские населенные пункты привлечены новые специалисты, в крупных городах реализуется программа льготного ипотечного кредитования для специалистов.

Отдельный блок обсуждения был посвящен вопросам охраны здоровья школьников. По итогам заседания принято решение рекомендовать регионам усилить контроль за правоприменением новых мер, провести мониторинг причин детского травматизма, повысить контроль за качеством школьного питания, а также проработать вопросы оснащения медицинских кабинетов и эффективности работы медработников в образовательных организациях.

Кроме того, представители законодательных органов субъектов России предложили рассматривать распределение учебной нагрузки не только в рамках учебного года, но и на протяжении всего периода обучения, чтобы избежать накопленной психологической перегрузки у детей.

Особый акцент сделан на развитии системы психологической поддержки. Речь идет о своевременной и профессиональной помощи всем категориям детей, включая детей погибших участников СВО, пострадавших от обстрелов и обучающихся в новых регионах.

Кроме того, парламентарии обсудили вопрос интеграции новых регионов в правовую и социальную системы России.