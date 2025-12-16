Историк русской кухни Сюткин обжаловал арест в кассации

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защита "историка русской кухни" Павла Сюткина, обвиняемого в распространении фейков про армию, подала кассационную жалобу на арест, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Черемушкинский суд Москвы арестовал Сюткина в октябре и позднее продлил ему срок ареста.
Сюткин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти) из-за размещения публикаций в своем Telegram-канале.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали его посты о событиях в Буче Киевской области.
Сюткин известен как "историк русской кухни", на эту тему он выпустил несколько книг, вел канал в Telegram, выступал с профильными комментариями в прессе. В середине октября его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Суд арестовал Шлосберга* по делу о фейках про ВС России
5 декабря, 20:11