Рейтинг@Mail.ru
Историк русской кухни Сюткин обжаловал арест в кассации - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/zaschita-2062273879.html
Историк русской кухни Сюткин обжаловал арест в кассации
Историк русской кухни Сюткин обжаловал арест в кассации - РИА Новости, 16.12.2025
Историк русской кухни Сюткин обжаловал арест в кассации
Защита "историка русской кухни" Павла Сюткина, обвиняемого в распространении фейков про армию, подала кассационную жалобу на арест, сказано в данных суда, с... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T04:51:00+03:00
2025-12-16T04:51:00+03:00
происшествия
москва
россия
буча
telegram
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047057131_49:224:1999:1321_1920x0_80_0_0_ab5f82ed20b04bc0e07fd3a812f88976.jpg
https://ria.ru/20251216/kotrikadze-2062272322.html
https://ria.ru/20251205/sud-2060210073.html
москва
россия
буча
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047057131_0:79:2047:1614_1920x0_80_0_0_d3e8e10acdc1a7db8e1a450f8cc1427f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, буча, telegram, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Буча, Telegram, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Историк русской кухни Сюткин обжаловал арест в кассации

Защита историка русской кухни Сюткина подала кассационную жалобу на арест

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавел Сюткин
Павел Сюткин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Павел Сюткин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защита "историка русской кухни" Павла Сюткина, обвиняемого в распространении фейков про армию, подала кассационную жалобу на арест, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Екатерина Котрикадзе* - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США
04:16
Черемушкинский суд Москвы арестовал Сюткина в октябре и позднее продлил ему срок ареста.
Сюткин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти) из-за размещения публикаций в своем Telegram-канале.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали его посты о событиях в Буче Киевской области.
Сюткин известен как "историк русской кухни", на эту тему он выпустил несколько книг, вел канал в Telegram, выступал с профильными комментариями в прессе. В середине октября его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Лев Шлосберг* в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал Шлосберга* по делу о фейках про ВС России
5 декабря, 20:11
 
ПроисшествияМоскваРоссияБучаTelegramФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала