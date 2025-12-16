https://ria.ru/20251216/zarplata-2062389909.html
Глава Кабардино-Балкарии назвал среднюю зарплату в регионе
НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. В Кабардино-Балкарии средняя зарплата в 2025 году выросла до 51 600 рублей, сообщил глава региона Казбек Коков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Во вторник Путин
провел рабочую встречу с Коковым.
«
"Хотел бы особо отметить, что мы сегодня большое внимание уделяем доходам населения. Сегодня, если взять заработную плату за семь месяцев, статистически беру, это 51 600 рублей, соответственно, 113% рост. Если брать реальную заработную плату, это 103,5% рост", - сказал Коков
.
Он добавил, что в регионе за последние годы сохраняется положительная динамика по реальным доходам населения. "Если взять 2024 год, мы закончили, сумма составила, душевой денежный доход населения, – 45 443 рубля. Если взять по СКФО
, эта цифра составляет 40 600. То есть здесь мы хороший результат имеем", - отметил глава региона.
"Мы все это относим к тому, что реализация национальных проектов сегодня позволила задать импульс именно развитию экономики. И, конечно же, Владимир Владимирович, беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, соответственно, сказываются на доходах. Это ваша инициатива была. Искренняя благодарность от жителей республики именно от семей с детьми", - заявил Коков.