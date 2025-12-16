Глава Кабардино-Балкарии назвал среднюю зарплату в регионе

"Мы все это относим к тому, что реализация национальных проектов сегодня позволила задать импульс именно развитию экономики. И, конечно же, Владимир Владимирович, беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, соответственно, сказываются на доходах. Это ваша инициатива была. Искренняя благодарность от жителей республики именно от семей с детьми", - заявил Коков.