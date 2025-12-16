https://ria.ru/20251216/zaporozhe-2062493928.html
Пострадавшую при ударе ВСУ в Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
Пострадавшую при ударе ВСУ в Запорожской области девочку эвакуируют в Крым - РИА Новости, 16.12.2025
Пострадавшую при ударе ВСУ в Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
Девочку, пострадавшую при ударе ВСУ по запорожской Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:44:00+03:00
2025-12-16T21:44:00+03:00
2025-12-16T21:44:00+03:00
происшествия
республика крым
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932765819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db5a88580dfb2cfa0754e5edb8e556dc.jpg
https://ria.ru/20251216/vsu-2062290962.html
https://ria.ru/20251216/vsu-2062432637.html
республика крым
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932765819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e0e22a88db957d8c61b452dbd56c1aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Происшествия, Республика Крым, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Пострадавшую при ударе ВСУ в Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
Девочку, пострадавшую при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым