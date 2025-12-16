Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшую при ударе ВСУ в Запорожской области девочку эвакуируют в Крым - РИА Новости, 16.12.2025
21:44 16.12.2025
Пострадавшую при ударе ВСУ в Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
Девочку, пострадавшую при ударе ВСУ по запорожской Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
республика крым
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
республика крым
запорожская область
происшествия, республика крым, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Происшествия, Республика Крым, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Девочку, пострадавшую при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Девочку, пострадавшую при ударе ВСУ по запорожской Каменке-Днепровской, эвакуируют в Крым, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее сообщалась, что одиннадцатилетняя девочка пострадала при ударе ВСУ по частному дому. Ее доставили в больницу и прооперировали.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ВСУ нанесли 44 удара по Херсонской области за сутки
Вчера, 09:18
"Ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, но с некоторой положительной динамикой. Принято решение об эвакуации девочки в Крым – в Республиканскую детскую клиническую больницу – для оказания узкоспециализированной медицинской помощи", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что по словам медиков, вывод о состоянии ребенка можно будет сделать спустя пять-шесть дней.
"Тогда можно будет говорить о положительной динамике. Держу ситуацию на личном контроле", - подчеркнул губернатор.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
Вчера, 16:55
 
ПроисшествияРеспублика КрымЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
