13:24 16.12.2025 (обновлено: 13:25 16.12.2025)
Захарова назвала вывод о неспособности Запада победить Москву бесспорным
Захарова назвала вывод о неспособности Запада победить Москву бесспорным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесспорным вывод вице-премьера Италии Маттео Сальвини о том, что, если Гитлер и Наполеон не смогли... РИА Новости, 16.12.2025
в мире, москва, мария захарова, россия, италия, маттео сальвини, кайя каллас
В мире, Москва, Мария Захарова, Россия, Италия, Маттео Сальвини, Кайя Каллас
Захарова назвала вывод о неспособности Запада победить Москву бесспорным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесспорным вывод вице-премьера Италии Маттео Сальвини о том, что, если Гитлер и Наполеон не смогли поставить Москву на колени, то и современные западные лидеры вряд ли добьются успеха.
"Вице-премьер Италии Маттео Сальвини: "Если Гитлеру и Наполеону не удалось поставить Москву на колени своими кампаниями в России, то вряд ли Кая Каллас, Макрон, Стармер и Мерц добьются успеха". Сравнение точное, вывод бесспорный", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
