На ЗАЭС не поступает напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ВСУ повредили огневым воздействием линию связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
"Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1" на станцию не поступает", — рассказали там.
Лавров прокомментировал удары ВСУ по ЗАЭС
15 декабря, 23:09
Сейчас внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии — "Днепровской". Электропитание собственных нужд станции сохранено, специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ. Ремонт начнут, как только позволит оперативная обстановка.
Электроснабжение по двум высоковольтным линиям значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Скорейшее возвращение второй линии в строй важно и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара в отопительный период.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.