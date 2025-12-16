На ЗАЭС не поступает напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1"

"Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1" на станцию не поступает", — рассказали там.

Сейчас внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии — "Днепровской". Электропитание собственных нужд станции сохранено, специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ. Ремонт начнут, как только позволит оперативная обстановка.