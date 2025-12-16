https://ria.ru/20251216/yunayted-2062408686.html
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что руководство английского футбольного клуба хотело, чтобы он покинул команду в летнее трансферное окно. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T15:46:00+03:00
2025-12-16T15:46:00+03:00
2025-12-16T15:47:00+03:00
футбол
спорт
саудовская аравия
бруну фернандеш
рубен аморим
аль-наср
манчестер юнайтед
кубок англии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845859129_0:261:1081:869_1920x0_80_0_0_91ec85a5d30e1fd453cf9a54652d743f.jpg
/20251216/myu-2062257969.html
/20251209/apl-2060698263.html
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845859129_0:160:1081:970_1920x0_80_0_0_3b60cee991dfc3146bbbbf1fe4346907.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, саудовская аравия, бруну фернандеш, рубен аморим, аль-наср, манчестер юнайтед, кубок англии
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Бруну Фернандеш, Рубен Аморим, Аль-Наср, Манчестер Юнайтед, Кубок Англии
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом
Капитан "МЮ" Фернандеш заявил, что руководство хотело его ухода летом
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что руководство английского футбольного клуба хотело, чтобы он покинул команду в летнее трансферное окно.
По информации СМИ, летом полузащитником интересовались клубы Саудовской Аравии
, в частности "Аль-Наср
" и "Аль-Хиляль
". Текущий контракт португальца с "Манчестер Юнайтед
" рассчитан до лета 2027 года.
"Вопрос преданности уже не воспринимается так, как раньше. Я мог уйти в последнее трансферное окно, зарабатывал бы гораздо больше денег, сезон назад я тоже мог уйти, не буду говорить куда, но тогда я бы выиграл много трофеев. Я решил остаться, в том числе по семейным причинам и потому, что искренне люблю клуб. Разговор с тренером (Рубеном Аморимом
) тоже сыграл роль. Но со стороны клуба я почувствовал что-то вроде: если уйдешь, для нас это не такая уж проблема. Это немного задевает, но, на самом деле, больше расстраивает. Я игрок, которому нечего предъявить, всегда готов и всегда отдаю все силы", - приводит слова Фернандеша
Maisfutebol.
"Наступает момент, когда для руководства деньги становятся важнее всего. Клуб хотел, чтобы я ушел летом. Эта мысль прочно засела у меня в голове. Я сказал об этом директорам, но, думаю, у них не хватило смелости принять это решение, потому что тренер хотел, чтобы я остался. Если бы я сказал, что хочу уйти, они бы меня отпустили", - добавил он.
Фернандешу 31 год. Он перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга
" в 2020 году. Вместе с клубом он выиграл Кубок Англии
(2024) и Кубок английской лиги (2023). В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. С 2023 года он является капитаном команды.