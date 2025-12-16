Рейтинг@Mail.ru
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:46 16.12.2025 (обновлено: 15:47 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/yunayted-2062408686.html
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что руководство английского футбольного клуба хотело, чтобы он покинул команду в летнее трансферное окно. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T15:46:00+03:00
2025-12-16T15:47:00+03:00
футбол
спорт
саудовская аравия
бруну фернандеш
рубен аморим
аль-наср
манчестер юнайтед
кубок англии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845859129_0:261:1081:869_1920x0_80_0_0_91ec85a5d30e1fd453cf9a54652d743f.jpg
/20251216/myu-2062257969.html
/20251209/apl-2060698263.html
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845859129_0:160:1081:970_1920x0_80_0_0_3b60cee991dfc3146bbbbf1fe4346907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, саудовская аравия, бруну фернандеш, рубен аморим, аль-наср, манчестер юнайтед, кубок англии
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Бруну Фернандеш, Рубен Аморим, Аль-Наср, Манчестер Юнайтед, Кубок Англии
Фернандеш заявил, что был расстроен желанием "МЮ" продать его летом

Капитан "МЮ" Фернандеш заявил, что руководство хотело его ухода летом

© Фото : СоцсетиБруно Фернандеш
Бруно Фернандеш - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Соцсети
Бруно Фернандеш. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что руководство английского футбольного клуба хотело, чтобы он покинул команду в летнее трансферное окно.
По информации СМИ, летом полузащитником интересовались клубы Саудовской Аравии, в частности "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль". Текущий контракт португальца с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2027 года.
Рубен Аморим - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" со счетом 4:4 в матче АПЛ
01:03
"Вопрос преданности уже не воспринимается так, как раньше. Я мог уйти в последнее трансферное окно, зарабатывал бы гораздо больше денег, сезон назад я тоже мог уйти, не буду говорить куда, но тогда я бы выиграл много трофеев. Я решил остаться, в том числе по семейным причинам и потому, что искренне люблю клуб. Разговор с тренером (Рубеном Аморимом) тоже сыграл роль. Но со стороны клуба я почувствовал что-то вроде: если уйдешь, для нас это не такая уж проблема. Это немного задевает, но, на самом деле, больше расстраивает. Я игрок, которому нечего предъявить, всегда готов и всегда отдаю все силы", - приводит слова Фернандеша Maisfutebol.
"Наступает момент, когда для руководства деньги становятся важнее всего. Клуб хотел, чтобы я ушел летом. Эта мысль прочно засела у меня в голове. Я сказал об этом директорам, но, думаю, у них не хватило смелости принять это решение, потому что тренер хотел, чтобы я остался. Если бы я сказал, что хочу уйти, они бы меня отпустили", - добавил он.
Фернандешу 31 год. Он перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в 2020 году. Вместе с клубом он выиграл Кубок Англии (2024) и Кубок английской лиги (2023). В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. С 2023 года он является капитаном команды.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Дубль Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Вулверхэмптон"
9 декабря, 01:00
 
ФутболСпортСаудовская АравияБруну ФернандешРубен АморимАль-НасрМанчестер ЮнайтедКубок Англии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Автомобилист
    Барыс
    0
    0
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала