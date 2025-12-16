Рейтинг@Mail.ru
В МИД Японии могут создать подразделение по мирному посредничеству - РИА Новости, 16.12.2025
06:27 16.12.2025
В МИД Японии могут создать подразделение по мирному посредничеству
В МИД Японии могут создать подразделение по мирному посредничеству - РИА Новости, 16.12.2025
В МИД Японии могут создать подразделение по мирному посредничеству
Правительство Японии рассматривает возможность создания специального подразделения МИД, которое будет заниматься посредничеством в международных конфликтах и... РИА Новости, 16.12.2025
В МИД Японии могут создать подразделение по мирному посредничеству

ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность создания специального подразделения МИД, которое будет заниматься посредничеством в международных конфликтах и мирным урегулированием, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
"По мере того как в разных регионах вспыхивают конфликты, становится все более важным предотвращать кризисы и добиваться скорейшего разрешения конфликтов и установления мира посредством мирного посредничества и других средств", - подчеркнул он.
По словам Кихары, Токио намерен "активно и надлежащим образом участвовать в мирном посредничестве, обеспечивая бесперебойность усилий от достижения мира до постконфликтного восстановления и реконструкции".
Генсек правительства также отметил целесообразность создания координирующего подразделения, которое сможет задействовать экспертные знания региональных департаментов МИД, обладающих контактами и доверием со стороны участников конфликтов.
Создание в МИД Японии подразделения по мирному посредничеству предусмотрено коалиционным соглашением Либерально-демократической партии и "Партии обновления Японии" (Ниппон исин-но кай), подписанным в октябре этого года. В документе было закреплено, что новое подразделение должно быть учреждено в течение 2025 финансового года.
Кихара отметил, что правительство приступит к детальной проработке сроков создания подразделения, а также его функций и роли.
