На Ямале ИИ за год помог найти 500 подозреваемых в преступлениях

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Отечественный искусственный интеллект (ИИ), который внедрен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), за год помог правоохранительным органам найти 1,2 тысячи пропавших или находящихся в розыске людей, при этом более 500 из них - подозреваемых в преступлениях, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab.
Видеоаналитика NtechLab по распознаванию лиц на базе ИИ используется в регионе с марта 2024 года.
"Искусственный интеллект технологического партнера Госкорпорации "Ростех", компании NtechLab, помог правоохранительным органам Ямало-Ненецкого автономного округа найти более 500 преступников в 2025 году. Всего же ИИ за год способствовал обнаружению более 1,2 тысячи пропавших или находящихся в розыске граждан", - сообщили в компании.
Отмечается, что всего на Ямале нейросеть анализирует потоки с 1,9 тысячи городских камер, которые установлены в общественных местах – на транспортной инфраструктуре, площадях и улицах городов. Сейчас, по данным правительства ЯНАО, каждое четвертое преступление помогают раскрывать нейросети, рассказали в компании.
"Мы планируем расширять наше сотрудничество и в 2026 году внедрить в регионе распознавание номерных знаков автомобилей, что поможет при поиске подозрительных авто или угнанных машин", – отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.
