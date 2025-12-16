Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 дек – РИА Новости. Wildberries запустила сервис заказа такси WB Taxi в Узбекистане, на первом этапе им можно воспользоваться только в Ташкенте, сообщает пресс-служба компании.

В ноябре компания сообщала, что на первом этапе услугами сервиса смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса. Следующие этапы развития WB Taxi в Узбекистане будут включать расширение географии работы и постепенное открытие сервиса для широкой аудитории.