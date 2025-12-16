Рейтинг@Mail.ru
Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане - РИА Новости, 16.12.2025
12:00 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/wildberries-2062328606.html
Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане
Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане - РИА Новости, 16.12.2025
Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане
Wildberries запустила сервис заказа такси WB Taxi в Узбекистане, на первом этапе им можно воспользоваться только в Ташкенте, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:00:00+03:00
2025-12-16T12:00:00+03:00
Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане

Wildberries запустила сервис заказа такси WB Taxi в Узбекистане

Wildberries. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 дек – РИА Новости. Wildberries запустила сервис заказа такси WB Taxi в Узбекистане, на первом этапе им можно воспользоваться только в Ташкенте, сообщает пресс-служба компании.
"Wildberries запустила мобильное приложение для заказа такси WB Taxi в Узбекистане. Приложение опубликовано в Play Market и App Store в Узбекистане", - говорится в пресс-релизе.
По данным компании, поездками WB Taxi можно воспользоваться только в Ташкенте, доступны четыре тарифа обслуживания.
В ноябре компания сообщала, что на первом этапе услугами сервиса смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса. Следующие этапы развития WB Taxi в Узбекистане будут включать расширение географии работы и постепенное открытие сервиса для широкой аудитории.
В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогли также воспользоваться клиенты маркетплейса.
