Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 дек – РИА Новости. Wildberries запустила сервис заказа такси WB Taxi в Узбекистане, на первом этапе им можно воспользоваться только в Ташкенте, сообщает пресс-служба компании.
"Wildberries запустила мобильное приложение для заказа такси WB Taxi в Узбекистане. Приложение опубликовано в Play Market и App Store в Узбекистане", - говорится в пресс-релизе.
Ким стала единственным владельцем Wildberries
10 декабря, 15:25
По данным компании, поездками WB Taxi можно воспользоваться только в Ташкенте, доступны четыре тарифа обслуживания.
В ноябре компания сообщала, что на первом этапе услугами сервиса смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса. Следующие этапы развития WB Taxi в Узбекистане будут включать расширение географии работы и постепенное открытие сервиса для широкой аудитории.
В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске - первыми им смогли также воспользоваться клиенты маркетплейса.