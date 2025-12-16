Рейтинг@Mail.ru
Медведчук обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 16.12.2025
18:20 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/vybory-2062461077.html
Медведчук обвинил Зеленского во лжи
Медведчук обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 16.12.2025
Медведчук обвинил Зеленского во лжи
Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук уверен, что... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:20:00+03:00
2025-12-16T18:20:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
верховная рада украины
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062436569.html
https://ria.ru/20251216/rada-2062366829.html
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, дело миндича
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Дело Миндича
Медведчук обвинил Зеленского во лжи

Медведчук: Зеленский врет о возможности быстро провести выборы на Украине

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук уверен, что президентские выборы на Украине невозможно провести за обещанные Владимиром Зеленским 60 или 90 дней.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление о России
Вчера, 17:05
"Зеленский цинично врет Трампу - выборы провести через 60 или 90 дней невозможно", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его мнению, для проведения справедливых демократических выборов на Украине нужно отменить запрет на деятельность ряда политических партий, вернув тем самым гражданам права на свободу политической деятельности, прекратить преследование украинских граждан по политическим мотивам, обеспечить реализацию избирательного права гражданами страны, проживающими за её границам, восстановить в правах и свободах лиц, незаконно лишенных режимом Зеленского украинского гражданства, а также возобновить деятельность запрещенных независимых СМИ.
По мнению Медведчука, проведение выборов или референдума без реализации указанных мер, по сути, станет "легитимизацией" режима Зеленского и "выборами без выбора".
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Раде заявили о восстановлении влияния Ермака в администрации Зеленского
Вчера, 13:28
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд ТрампВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньДело Миндича
 
 
