Медведчук обвинил Зеленского во лжи

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук уверен , что президентские выборы на Украине невозможно провести за обещанные Владимиром Зеленским 60 или 90 дней.

"Зеленский цинично врет Трампу - выборы провести через 60 или 90 дней невозможно", - говорится в заявлении Медведчука , опубликованном на сайте движения "Другая Украина".

По его мнению, для проведения справедливых демократических выборов на Украине нужно отменить запрет на деятельность ряда политических партий, вернув тем самым гражданам права на свободу политической деятельности, прекратить преследование украинских граждан по политическим мотивам, обеспечить реализацию избирательного права гражданами страны, проживающими за её границам, восстановить в правах и свободах лиц, незаконно лишенных режимом Зеленского украинского гражданства, а также возобновить деятельность запрещенных независимых СМИ.

По мнению Медведчука, проведение выборов или референдума без реализации указанных мер, по сути, станет "легитимизацией" режима Зеленского и "выборами без выбора".

О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.