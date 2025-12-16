США усилили нападки на ВТО, пишет FT

"Принцип РНБ ... был разработан для эры углубляющейся конвергенции между торговыми партнёрами... Это ожидание было наивным, и эта эпоха прошла", - цитирует газета меморандум, оказавшийся в ее распоряжении.

После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.