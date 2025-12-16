Рейтинг@Mail.ru
США усилили нападки на ВТО, пишет FT
22:46 16.12.2025
США усилили нападки на ВТО, пишет FT
2025-12-16T22:46:00+03:00
2025-12-16T22:46:00+03:00
в мире
сша
китай
индия
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
сша
китай
индия
в мире, сша, китай, индия, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто)
В мире, США, Китай, Индия, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США усилили нападки на Всемирную торговую организацию (ВТО), заявляя, что эпоха, когда действовал принцип взаимного предоставления режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле, давно прошла, пишет газета Financial Times со ссылкой на меморандум администрации президента США Дональда Трампа, распространенном среди дипломатов ВТО.
В октябре старший советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро заявлял, что свод правил ВТО изначально сформирован в ущерб интересам Соединённых Штатов. Ранее генеральный директор ВТО Оконджо-Ивеала Нгози на заседании Комитета организации по торговым переговорам заявила, что призывы к глубокой реформе ВТО на фоне торговой неопределенности становятся все более настоятельными, организация еще не оправдала этих ожиданий.
"Принцип РНБ ... был разработан для эры углубляющейся конвергенции между торговыми партнёрами... Это ожидание было наивным, и эта эпоха прошла", - цитирует газета меморандум, оказавшийся в ее распоряжении.
По данным газеты, меморандум отражает односторонний подход Трампа к торговле на фоне важного этапа реформирования ВТО. Как пишет издание, торговая организация рассматривает возможность разрешить коалициям заинтересованных стран проводить "многостороннюю" торговую политику между собой, чему противоречат нынешние требования единогласия.
В документе также перечисляются претензии США к организации, которые, по словам неназванного дипломата, включают завуалированные атаки на Китай за накопление огромных торговых профицитов и на Индию за воспрепятствование улучшению процесса принятия решений в ВТО.
Отмечается, что решающим моментом в переговорах о реформе ВТО будет встреча министров в столице Камеруна Яунде в марте следующего года.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
