Россияне смогут получать карты ВТБ в отделениях "Почты России"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Теперь жители любого населенного пункта могут оформить дебетовую карту ВТБ и забрать ее в ближайшем отделении "Почты России", сообщает пресс-служба банка.

Это поможет миллионам россиян получить карту без поездок в офис банка. Для получения потребуется только паспорт.

Ранее карты можно было получить в офисах ВТБ, с помощью выездного представителя банка или в офисах "Почта Банка".