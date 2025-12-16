https://ria.ru/20251216/vtb-2062324519.html
Россияне смогут получать карты ВТБ в отделениях "Почты России"
Россияне смогут получать карты ВТБ в отделениях "Почты России" - РИА Новости, 16.12.2025
Россияне смогут получать карты ВТБ в отделениях "Почты России"
Теперь жители любого населенного пункта могут оформить дебетовую карту ВТБ и забрать ее в ближайшем отделении "Почты России", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.12.2025
Россияне смогут получать карты ВТБ в отделениях "Почты России"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Теперь жители любого населенного пункта могут оформить дебетовую карту ВТБ и забрать ее в ближайшем отделении "Почты России", сообщает пресс-служба банка.
Это поможет миллионам россиян получить карту без поездок в офис банка. Для получения потребуется только паспорт.
Ранее карты можно было получить в офисах ВТБ, с помощью выездного представителя банка или в офисах "Почта Банка".
"Нам важно быть как можно ближе к нашим клиентам. Теперь жители малых городов и поселков смогут быстро и легко забрать свою дебетовую карту ВТБ, что существенно улучшит доступность банковских продуктов во всех регионах страны", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.