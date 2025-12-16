Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
ВСУ требуют ужесточить наказания для дезертиров, заявили в Раде
23:31 16.12.2025
ВСУ требуют ужесточить наказания для дезертиров, заявили в Раде
ВСУ требуют ужесточить наказания для дезертиров, заявили в Раде
Генштаб ВСУ требует от Верховной рады ужесточения наказаний для дезертиров, в том числе ограничивая их конституционные права, заявил секретарь комитета Рады по... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
киев
украина
Новости
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
ВСУ требуют ужесточить наказания для дезертиров, заявили в Раде

Депутат Рады Костенко заявил, что ВСУ требуют ограничить их в правах дезертиров

Верховная рада Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ требует от Верховной рады ужесточения наказаний для дезертиров, в том числе ограничивая их конституционные права, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
"Сегодня поступило письмо от генштаба ВСУ в комитет с просьбой рассмотреть два законопроекта, в которых как раз и прописывается вопрос самовольного оставления части... Там как раз был вопрос касательно ограничения прав... Приблизительно такие же ограничения, что и для людей, которые уклоняются от уплаты алиментов... Это и блокирование социальных выплат,... а социальные выплаты гарантированы конституцией Украины", - заявил Костенко в интервью украинскому изданию Liga.net, запись которого опубликована на YouTube-канале издания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 миллиарда долларов, заявили в Раде
Вчера, 19:49
При этом Костенко признает, что вопрос об ужесточении наказаний остается дискуссионным, в первую очередь из-за предложения ограничить права граждан.
В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении
12 декабря, 06:34
 
В миреКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
