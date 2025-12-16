ВСУ требуют ужесточить наказания для дезертиров, заявили в Раде

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Генштаб ВСУ требует от Верховной рады ужесточения наказаний для дезертиров, в том числе ограничивая их конституционные права, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

"Сегодня поступило письмо от генштаба ВСУ в комитет с просьбой рассмотреть два законопроекта, в которых как раз и прописывается вопрос самовольного оставления части... Там как раз был вопрос касательно ограничения прав... Приблизительно такие же ограничения, что и для людей, которые уклоняются от уплаты алиментов... Это и блокирование социальных выплат,... а социальные выплаты гарантированы конституцией Украины", - заявил Костенко в интервью украинскому изданию Liga.net, запись которого опубликована на YouTube-канале издания.

При этом Костенко признает, что вопрос об ужесточении наказаний остается дискуссионным, в первую очередь из-за предложения ограничить права граждан.

В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.

Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.

Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.