Бойцы понесшей огромные потери в Запорожской области в 2023 году 47-й бригады ВСУ до сих пор не могут получить выплаты за тяжелые ранения, командование бригады... РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бойцы понесшей огромные потери в Запорожской области в 2023 году 47-й бригады ВСУ до сих пор не могут получить выплаты за тяжелые ранения, командование бригады задним числом записывает их в дезертиры, чтобы не платить, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Участники летнего контрнаступления 2023 года из 47-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ
до сих пор не могут получить выплаты за тяжелые ранения. Об этом сообщают украинские адвокаты в социальных сетях. Покалеченным ВСУшникам приходится доказывать в суде свое право на получение положенных денежных средств", - сказал собеседник агентства.
При этом даже выигранный суд не гарантирует выплаты, отметил он.
"Командование 47-й бригады отказывается выполнять решение суда и начислять компенсацию за ранение по неизвестным причинам. Чтобы не выплачивать деньги, командование бригады записывает военнослужащих в самовольное оставление части задним числом, утверждая, что ранения получены не в ходе боевых действий", - сказал представитель силовых структур.
Он напомнил, что летом 2023 года в ходе контрнаступления ВСУ в Запорожской области
47-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла наибольшее количество потерь убитыми и ранеными.