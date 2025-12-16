Рейтинг@Mail.ru
Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой - РИА Новости, 16.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 16.12.2025
Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой
Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой
Главный сержант батальона "Волкодавы" 57-й бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар, устроив построение на передовой: половина военных...
Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный сержант батальона "Волкодавы" 57-й бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар, устроив построение на передовой: половина военных ранены или ликвидированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Главный сержант роты батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар. Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным "Бонус" к построениям на передовой", - сказал собеседник агентства.
В результате одного из таких построений украинские военные попали под удар, отметил он.
"Пока сержант вылезал из блиндажа, добрая половина построившихся отправилась по госпиталям и моргам", - сказал представитель силовых структур.
