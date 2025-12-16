https://ria.ru/20251216/vsu-2062495250.html
Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой
Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой - РИА Новости, 16.12.2025
Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой
Главный сержант батальона "Волкодавы" 57-й бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар, устроив построение на передовой: половина военных... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:56:00+03:00
2025-12-16T21:56:00+03:00
2025-12-16T21:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20250830/vsu-2038456046.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой
РИА Новости: батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный сержант батальона "Волкодавы" 57-й бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар, устроив построение на передовой: половина военных ранены или ликвидированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Главный сержант роты батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ
в очередной раз подставил личный состав под удар. Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным "Бонус" к построениям на передовой", - сказал собеседник агентства.
В результате одного из таких построений украинские военные попали под удар, отметил он.
"Пока сержант вылезал из блиндажа, добрая половина построившихся отправилась по госпиталям и моргам", - сказал представитель силовых структур.