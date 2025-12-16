Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото

Батальон ВСУ "Волкодавы" понес потери во время построения на передовой

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный сержант батальона "Волкодавы" 57-й бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар, устроив построение на передовой: половина военных ранены или ликвидированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Главный сержант роты батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в очередной раз подставил личный состав под удар. Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным "Бонус" к построениям на передовой", - сказал собеседник агентства.

В результате одного из таких построений украинские военные попали под удар, отметил он.