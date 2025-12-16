Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
16:55 16.12.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Супружеская пара ранена в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Устинка — Ясные Зори FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщину в тяжёлом состоянии с рваной раной плеча, баротравмой и ожогами лица бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Октябрьскую больницу. Её супруг, получивший минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы, шеи и кистей рук, был доставлен в местную амбулаторию главой администрации Яснозоренского сельского поселения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается.
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
