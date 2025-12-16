https://ria.ru/20251216/vsu-2062432637.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара - РИА Новости, 16.12.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
Супружеская пара ранена в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:55:00+03:00
2025-12-16T16:55:00+03:00
2025-12-16T16:55:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
https://ria.ru/20251214/dron-2062010693.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ по машине пострадала супружеская пара