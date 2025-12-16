https://ria.ru/20251216/vsu-2062366732.html
При атаке ВСУ на запорожский город Пологи погибла женщина
Женщина погибла при атаке ВСУ на город Пологи, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.12.2025
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
При атаке ВСУ на город Пологи в Запорожской области погибла женщина