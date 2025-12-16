Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на запорожский город Пологи погибла женщина - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 16.12.2025 (обновлено: 13:33 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/vsu-2062366732.html
При атаке ВСУ на запорожский город Пологи погибла женщина
При атаке ВСУ на запорожский город Пологи погибла женщина - РИА Новости, 16.12.2025
При атаке ВСУ на запорожский город Пологи погибла женщина
Женщина погибла при атаке ВСУ на город Пологи, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:27:00+03:00
2025-12-16T13:33:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
При атаке ВСУ на запорожский город Пологи погибла женщина

При атаке ВСУ на город Пологи в Запорожской области погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Женщина погибла при атаке ВСУ на город Пологи, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника на город Пологи погибла женщина 1952 года рождения. Во время обстрела она находилась во дворе своего дома", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор также принес соболезнования близким погибшей.
Ранее во вторник он сообщил, что вчерашние сутки были непростыми для Запорожской области, в нескольких округах зарегистрировано не менее 10 фактов целенаправленных атак ВСУ, погиб мужчина 1990 года рождения, несколько жителей ранены.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала