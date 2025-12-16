ВСУ потеряли до 200 военных в зоне "Южной" группировки

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и пять складов материальных средств.