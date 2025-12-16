Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне "Южной" группировки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 16.12.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 16.12.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 16.12.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ потеряли до 200 военных в зоне "Южной" группировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Маяки, Алексеево-Дружковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и пять складов материальных средств.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала