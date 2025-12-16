Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 16.12.2025 (обновлено: 12:37 16.12.2025)
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 16.12.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад"
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, противник потерял
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
красный лиман
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад"

МО РФ: ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
В министерстве обороны России отметили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка и Купянск-Узловой в Харьковской области, а также в районе Красного Лимана в ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 220 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины. Уничтожены 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в ведомстве.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
Специальная военная операция на Украине Безопасность Харьковская область Красный Лиман Вооруженные силы Украины Донецкая Народная Республика Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
