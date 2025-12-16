https://ria.ru/20251216/vsu-2062344146.html
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 16.12.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад"
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, противник потерял РИА Новости, 16.12.2025
