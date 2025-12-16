ВСУ потеряли более 220 военных в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 220 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины. Уничтожены 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в ведомстве.