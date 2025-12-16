При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате не менее 10 целенаправленных атак ВСУ по гражданским объектам в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Вчерашние сутки были непростыми для Запорожской области, противник целенаправленно атаковал гражданские дома и инфраструктуру в Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Зарегистрировано не менее 10 фактов целенаправленных атак. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Три человека получили ранения, один из них скончался – молодой мужчина 1990 года рождения. Также пострадал мужчина 1961 года рождения, получивший ранения возле своего дома", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавший мужчина находится хирургическом отделении в стабильном состоянии. В регионе идет оценка разрушений. Аварийные бригады работают над восстановлением поврежденного электро- и газоснабжения Каменки-Днепровской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18