Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 16.12.2025 (обновлено: 13:23 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/vsu-2062337319.html
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.12.2025
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель
Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате не менее 10 целенаправленных атак ВСУ по гражданским объектам в Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:07:00+03:00
2025-12-16T13:23:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Евгений Балицкий
При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадал мирный житель

При атаке ВСУ на гражданские объекты Запорожской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате не менее 10 целенаправленных атак ВСУ по гражданским объектам в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Вчерашние сутки были непростыми для Запорожской области, противник целенаправленно атаковал гражданские дома и инфраструктуру в Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Зарегистрировано не менее 10 фактов целенаправленных атак. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Три человека получили ранения, один из них скончался – молодой мужчина 1990 года рождения. Также пострадал мужчина 1961 года рождения, получивший ранения возле своего дома", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавший мужчина находится хирургическом отделении в стабильном состоянии. В регионе идет оценка разрушений. Аварийные бригады работают над восстановлением поврежденного электро- и газоснабжения Каменки-Днепровской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала