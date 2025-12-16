ВСУ атаковали Белгородскую область 45 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области 45 беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 4 снаряда, 16 БПЛА сбиты и подавлены над регионом. Три мирных жителя пострадали. За отчетный период различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, объекте инфраструктуры и 6 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Глотово, Гора-Подол, Мощеное, Новостроевка-Первая, Пороз и Санково подверглись одному обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакованы 9 беспилотниками, один из которых подавлен. В селе Новостроевка-Первая при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина. Он продолжает лечение в городской больнице №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено. В селе Глотово в результате атаки дрона на автомобиль пострадала супружеская пара. Медицинская помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 22 беспилотниками, 9 из которых подавлены и сбиты, Волоконовский и Шебекинский округа подверглись атакам 4 беспилотников, один из которых подавлен. По данным главы области, в Краснояружском округе пять населенных пунктов атакованы 10 беспилотниками, 5 из которых подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
