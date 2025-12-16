ВСУ атаковали Белгородскую область 45 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 22 беспилотниками, 9 из которых подавлены и сбиты, Волоконовский и Шебекинский округа подверглись атакам 4 беспилотников, один из которых подавлен. По данным главы области, в Краснояружском округе пять населенных пунктов атакованы 10 беспилотниками, 5 из которых подавлены.