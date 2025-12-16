https://ria.ru/20251216/vsu-2062298836.html
ВСУ четыре раза атаковали автостоянку в Запорожской области
ВСУ четыре раза атаковали автостоянку в Запорожской области - РИА Новости, 16.12.2025
ВСУ четыре раза атаковали автостоянку в Запорожской области
Украинские войска четыре раза атаковали БПЛА запорожскую Васильевку, повреждены пять машин, среди жителей города пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.12.2025
запорожская область
