ВС России уничтожили склад ВСУ под Северском

"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии "Южной" группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили пикап с личным составом, склад материальных средств противника", — говорится в сообщении.