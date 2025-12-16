https://ria.ru/20251216/vsu-2062295657.html
ВС России уничтожили склад ВСУ под Северском
Операторы беспилотных систем и расчёты артиллерии "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили пикап с личным составом и склад... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
2025
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Северском