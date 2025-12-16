https://ria.ru/20251216/vsu-2062288352.html
ВСУ на Красноармейском направлении массово сдаются, рассказал пленный
ВСУ на Красноармейском направлении массово сдаются, рассказал пленный
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие стараются на красноармейском направлении не ходить поодиночке и также группами сдаются в плен, рассказал военнослужащий ВСУ Александр Беляков, взятый в плен у Димитрова в ДНР.
«
"Хлопцы целыми пачками сдаются. Вообще стараются поодиночке не ходить, стараются кучковаться и при первой возможности сдаваться в плен", - сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
.
Он отметил, что "не очень хорошо" относится к командованию 38-й бригады, в которой служил, потому что "они закинули тупо просто на мясо, в окружение". Выжить в тех условиях, в которых Беляков оказался по вине командования, по его оценкам, было невозможно.
"Вот хорошо, что так получилось, что попал в плен и живой до сих пор. Так оно и есть, потому что там говорят, что русские воины ну, звери, а оказывается, совсем наоборот", - добавил он.