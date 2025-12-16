Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025

ВСУ на Красноармейском направлении массово сдаются, рассказал пленный
08:59 16.12.2025
ВСУ на Красноармейском направлении массово сдаются, рассказал пленный
Украинские военнослужащие стараются на красноармейском направлении не ходить поодиночке и также группами сдаются в плен, рассказал военнослужащий ВСУ Александр... РИА Новости, 16.12.2025
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на Красноармейском направлении массово сдаются, рассказал пленный

Пленный Беляков: ВСУ на Красноармейском направлении сдаются целыми пачками

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие стараются на красноармейском направлении не ходить поодиночке и также группами сдаются в плен, рассказал военнослужащий ВСУ Александр Беляков, взятый в плен у Димитрова в ДНР.
«
"Хлопцы целыми пачками сдаются. Вообще стараются поодиночке не ходить, стараются кучковаться и при первой возможности сдаваться в плен", - сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он отметил, что "не очень хорошо" относится к командованию 38-й бригады, в которой служил, потому что "они закинули тупо просто на мясо, в окружение". Выжить в тех условиях, в которых Беляков оказался по вине командования, по его оценкам, было невозможно.
"Вот хорошо, что так получилось, что попал в плен и живой до сих пор. Так оно и есть, потому что там говорят, что русские воины ну, звери, а оказывается, совсем наоборот", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Безопасность
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
