ВСУ на Красноармейском направлении массово сдаются, рассказал пленный

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие стараются на красноармейском направлении не ходить поодиночке и также группами сдаются в плен, рассказал военнослужащий ВСУ Александр Беляков, взятый в плен у Димитрова в ДНР.

« "Хлопцы целыми пачками сдаются. Вообще стараются поодиночке не ходить, стараются кучковаться и при первой возможности сдаваться в плен", - сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

Он отметил, что "не очень хорошо" относится к командованию 38-й бригады, в которой служил, потому что "они закинули тупо просто на мясо, в окружение". Выжить в тех условиях, в которых Беляков оказался по вине командования, по его оценкам, было невозможно.