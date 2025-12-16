https://ria.ru/20251216/vsu-2062279604.html
Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением
Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением - РИА Новости, 16.12.2025
Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением
Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением - вместо этого он занимается самопиаром, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T06:40:00+03:00
2025-12-16T06:40:00+03:00
2025-12-16T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением
РИА Новости: комбриг 125-й бригады ВСУ Фокин занимается самопиаром
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением - вместо этого он занимается самопиаром, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В.Фокин фактически самоустранился от управления бригадой. Вместо этого он занимается самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, комбрига не интересует, что происходит на передовой с вверенными ему подразделениями и какие они несут потери.