МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комбриг 125-й бригады ВСУ самоустранился от управления подразделением - вместо этого он занимается самопиаром, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В.Фокин фактически самоустранился от управления бригадой. Вместо этого он занимается самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей", - сказал собеседник агентства.