Очевидец рассказал, как боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска

КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 16 дек - РИА Новости. Александр Харченко. Отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР при отходе из города, рассказал РИА Новости местный житель, который стал очевидцем тех событий.
"Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел - и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики - ред.) застрелили и ночью убежали", - рассказал местный собеседник агентства.
Он добавил, что убитого похоронили во дворе дома на импровизированном кладбище. По словам мужчины, такие захоронения встречаются по всему городу.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что главе государства также доложили о взятии южной части города Димитров.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию и являются важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
