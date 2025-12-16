Очевидец рассказал, как боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска

КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 16 дек - РИА Новости. Александр Харченко. Отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР при отходе из города, рассказал РИА Новости местный житель, который стал очевидцем тех событий.

"Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел - и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики - ред.) застрелили и ночью убежали", - рассказал местный собеседник агентства.

Он добавил, что убитого похоронили во дворе дома на импровизированном кладбище. По словам мужчины, такие захоронения встречаются по всему городу.