Очевидец рассказал, как боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 16.12.2025
Очевидец рассказал, как боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска
Очевидец рассказал, как боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска - РИА Новости, 16.12.2025
Очевидец рассказал, как боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска
Александр Харченко. Отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР при отходе из города, рассказал РИА Новости местный житель, который стал... РИА Новости, 16.12.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061675391_0:159:3119:1913_1920x0_80_0_0_0ae01a00e5541d069a9372e38da2283d.jpg
донецкая народная республика, россия, красноармейск, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Очевидец рассказал, как боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска

РИА Новости: ВСУ застрелили жителя Красноармейска при отходе из города

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 16 дек - РИА Новости. Александр Харченко. Отступающие боевики ВСУ застрелили жителя Красноармейска в ДНР при отходе из города, рассказал РИА Новости местный житель, который стал очевидцем тех событий.
"Одного, к сожалению, убили в соседнем доме. Услышал шумы, пошел - и, не спрашивая ни о чем, ни о ком, даже слова не сказали, (боевики - ред.) застрелили и ночью убежали", - рассказал местный собеседник агентства.
Он добавил, что убитого похоронили во дворе дома на импровизированном кладбище. По словам мужчины, такие захоронения встречаются по всему городу.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 декабря, что главе государства также доложили о взятии южной части города Димитров.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию и являются важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
