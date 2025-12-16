Жительнице Приморья удалили огромную опухоль яичника

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Опухоль яичника размером с футбольный мяч удалили приморские врачи 46-летней пациентке, сообщает краевая клиническая больница № 2.

"Специалисты "второй" краевой удалили жительнице Приморья опухоль яичника размером с футбольный мяч. Благодаря усилиям врачей женщина получила возможность вернуться к нормальной жизни без боли", - говорится в сообщении.

Пациентка, которой 46 лет, жаловалась на боли внизу живота. Спустя время они усиливались, обезболивающие препараты женщине не помогали.

На УЗИ и МРТ врачами было обнаружено образование, исходящее из левого яичника, размером до 20 сантиметров в диаметре. Пациентке требовалось срочное хирургическое лечение, так как в любой момент могли возникнуть серьезные осложнения, включая некроз яичника. Однако операционное вмешательство несло в себе ряд серьезных сложностей.

"Ранее женщина была прооперирована по поводу злокачественной опухоли толстой кишки с удалением части кишечника, лимфатических узлов и наложением анастамоза. Объемное вмешательство неизбежно привело к выраженному спаечному процессу, который создавал опасность ранения смежных органов. Чтобы минимизировать риски для пациентки, операцию было решено проводить сочетанной бригадой гинеколога и хирурга", – сообщил заведующий гинекологическим отделением Павел Табакаров.

Операция заняла более 2,5 часов. Как отметили врачи, спустя неделю после операции женщина чувствует себя хорошо.