Жительнице Приморья удалили огромную опухоль яичника - РИА Новости, 16.12.2025
05:15 16.12.2025
Жительнице Приморья удалили огромную опухоль яичника
Жительнице Приморья удалили огромную опухоль яичника
Опухоль яичника размером с футбольный мяч удалили приморские врачи 46-летней пациентке, сообщает краевая клиническая больница № 2. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T05:15:00+03:00
2025-12-16T05:15:00+03:00
общество
здоровье - общество
приморский край
приморский край
2025
общество, здоровье - общество, приморский край
Общество, Здоровье - Общество, Приморский край
Жительнице Приморья удалили огромную опухоль яичника

В Приморье врачи удалили опухоль размером с футбольный мяч

ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Опухоль яичника размером с футбольный мяч удалили приморские врачи 46-летней пациентке, сообщает краевая клиническая больница № 2.
"Специалисты "второй" краевой удалили жительнице Приморья опухоль яичника размером с футбольный мяч. Благодаря усилиям врачей женщина получила возможность вернуться к нормальной жизни без боли", - говорится в сообщении.
Пациентка, которой 46 лет, жаловалась на боли внизу живота. Спустя время они усиливались, обезболивающие препараты женщине не помогали.
На УЗИ и МРТ врачами было обнаружено образование, исходящее из левого яичника, размером до 20 сантиметров в диаметре. Пациентке требовалось срочное хирургическое лечение, так как в любой момент могли возникнуть серьезные осложнения, включая некроз яичника. Однако операционное вмешательство несло в себе ряд серьезных сложностей.
"Ранее женщина была прооперирована по поводу злокачественной опухоли толстой кишки с удалением части кишечника, лимфатических узлов и наложением анастамоза. Объемное вмешательство неизбежно привело к выраженному спаечному процессу, который создавал опасность ранения смежных органов. Чтобы минимизировать риски для пациентки, операцию было решено проводить сочетанной бригадой гинеколога и хирурга", – сообщил заведующий гинекологическим отделением Павел Табакаров.
Операция заняла более 2,5 часов. Как отметили врачи, спустя неделю после операции женщина чувствует себя хорошо.
Удаленная опухоль направлена на гистологию, злокачественное или доброкачественное это новообразование покажет исследование. Врачи в любом случае дают благоприятный прогноз.
