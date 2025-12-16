Рейтинг@Mail.ru
Врачи Удмуртии совершили прорыв в высокотехнологической помощи - РИА Новости, 16.12.2025
Удмуртская Республика
 
14:55 16.12.2025
Врачи Удмуртии совершили прорыв в высокотехнологической помощи
Врачи Удмуртии совершили прорыв в высокотехнологической помощи
Удмуртские врачи провели семь трансплантаций почек, четыре кардиооперации, совершив настоящий прорыв в высокотехнологичной помощи, заявил глава региона... РИА Новости, 16.12.2025
Удмуртская Республика, Здоровье - Общество, Александр Бречалов
Врачи Удмуртии совершили прорыв в высокотехнологической помощи

Бречалов: удмуртские врачи провели 7 трансплантаций почек и 4 кардиооперации

Врачи проводят операцию. Архивное фото
УФА, 16 дек – РИА Новости. Удмуртские врачи провели семь трансплантаций почек, четыре кардиооперации, совершив настоящий прорыв в высокотехнологичной помощи, заявил глава региона Александр Бречалов.
Глава Удмуртии, выступая с традиционным докладом "О положении дел в республике", рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в республике.
"В 2025 году в республике впервые в истории были успешно проведены 7 трансплантаций почек. Теперь не нужно ездить в федеральные центры за лечением. А специалисты Республиканского клинико-диагностического центра впервые в практике выполнили четыре высокотехнологичные кардиооперации по замене своего изношенного клапана сердца на искусственный малотравматичным способом через вену под рентген-наблюдением. Совершенствовать работу в данном направлении будем и в 2026 году. На базе Республиканского клинического онкологического диспансера с 2026 года запланирована модернизация отделения радиологической диагностики и терапии. В целом, если говорить о достижениях наших врачей, 2025 год стал настоящим прорывом, давайте поблагодарим их за это", – заявил Александр Бречалов.
Он рассказал, что седьмую по счету в этом году операцию по трансплантации почки врачи Первой Республиканской клинической больницы Удмуртии провели в декабре. Эта операция стала второй родственной трансплантацией в республике. Пересадка проведена молодой женщине, донором для которой стал ее отец. Операция была проведена превентивно — до начала диализа, что является одним из наиболее благоприятных сценариев в трансплантологии.
"Пациентка болеет с детства и на протяжении многих лет находилась под наблюдением наших нефрологов. Она регулярно проходила лечение в отделении нефрологии, что позволило тщательно отслеживать течение заболевания и своевременно принять решение о подготовке к трансплантации. Подготовительный этап начался ещё летом и включал в себя комплексное обследование и ряд профилактических вмешательств", – рассказал министр здравоохранения Сергей Багин.
"Первый шанс дочке дала мама — когда она появилась на свет. Сейчас у меня есть возможность дать ей второй шанс — чтобы она жила без диагноза, начала новую жизнь", – приводит пресс-служба главы Удмуртии слова отца пациентки.
В пресс-службе также рассказали, что операцию выполнила команда опытных специалистов. Хирургами выступили Максим Мартыненко, Руслан Габсаликов, уролог-хирург Олег Ерохин, анестезиологическое обеспечение осуществляла врач-анестезиолог-реаниматолог Евгения Баженова. Слаженная работа всей медицинской команды позволила успешно провести трансплантацию. Сейчас пациентка восстанавливается под наблюдением врачей.
Бречалов анонсировал запуск туристического ретро-поезда "Ижевск-Сарапул"
Удмуртская Республика Здоровье - Общество Александр Бречалов
 
 
