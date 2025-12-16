Врачи Удмуртии совершили прорыв в высокотехнологической помощи

УФА, 16 дек – РИА Новости. Удмуртские врачи провели семь трансплантаций почек, четыре кардиооперации, совершив настоящий прорыв в высокотехнологичной помощи, заявил глава региона Александр Бречалов.

Глава Удмуртии, выступая с традиционным докладом "О положении дел в республике", рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в республике.

"В 2025 году в республике впервые в истории были успешно проведены 7 трансплантаций почек. Теперь не нужно ездить в федеральные центры за лечением. А специалисты Республиканского клинико-диагностического центра впервые в практике выполнили четыре высокотехнологичные кардиооперации по замене своего изношенного клапана сердца на искусственный малотравматичным способом через вену под рентген-наблюдением. Совершенствовать работу в данном направлении будем и в 2026 году. На базе Республиканского клинического онкологического диспансера с 2026 года запланирована модернизация отделения радиологической диагностики и терапии. В целом, если говорить о достижениях наших врачей, 2025 год стал настоящим прорывом, давайте поблагодарим их за это", – заявил Александр Бречалов.

Он рассказал, что седьмую по счету в этом году операцию по трансплантации почки врачи Первой Республиканской клинической больницы Удмуртии провели в декабре. Эта операция стала второй родственной трансплантацией в республике. Пересадка проведена молодой женщине, донором для которой стал ее отец. Операция была проведена превентивно — до начала диализа, что является одним из наиболее благоприятных сценариев в трансплантологии.

"Пациентка болеет с детства и на протяжении многих лет находилась под наблюдением наших нефрологов. Она регулярно проходила лечение в отделении нефрологии, что позволило тщательно отслеживать течение заболевания и своевременно принять решение о подготовке к трансплантации. Подготовительный этап начался ещё летом и включал в себя комплексное обследование и ряд профилактических вмешательств", – рассказал министр здравоохранения Сергей Багин.

"Первый шанс дочке дала мама — когда она появилась на свет. Сейчас у меня есть возможность дать ей второй шанс — чтобы она жила без диагноза, начала новую жизнь", – приводит пресс-служба главы Удмуртии слова отца пациентки.